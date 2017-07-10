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ضبط شخص عرض رشوة على قوة أمنية للإفراج عن متهمين

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مصراوي Masrawy

ضبط شخص عرض رشوة على قوة أمنية للإفراج عن متهمين

01:10 م الإثنين 10 يوليو 2017

ضبط شخص عرض رشوة على قوة أمنية للإفراج عن متهمين

كتب -فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، محاسب بشركة مقاولات، قام بعرض رشوة مالية على قوة أمنية، للإفراج عن متهمين تم ضبطهما بسرقة كمية من الرمال بمنطقة القطامية.

كانت القوة الأمنية من قسم القطامية، تمكنت من ضبط كلا من " حامد. ص، 32 سنة، سائق، وزياد. ص، 18 سنة " أثناء قيامهما واخرين بسرقة كمية من الرمال من خلف سور المحمية الطبيعية، وتحميلها على سيارات نقل، ولدى مشاهدتهم للقوات لاذ قائدي السيارات بالفرار، وحاولا قائد اللودر، والتباع الفرار عدوا تاركين اللودر إلا أنهم تمكنوا من ضبطها.

وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما بديوان النقطة حضر "بسام. ص، 31 سنة " محاسب بشركة مقاولات ومقيم بذات العنوان، وقرر بأنه حضر بناء على طلب من مالك اللودر " حسن. ف، 34 سنة " وساوم الضابط على دفع مبلغ 20 ألف جنيه له، على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ إجراء قانوني قبل الواقعة، فقام بمسايرته، وحضر الأخير وقدم المبلغ وقام بإعطاء مبلغ 2500 جنية للمندوب، ومبلغ 2100 جنيه للشرطي، فأبلغهما بأن المبلغ المعروض علية قليل فوعده بإحضار مثل ذات المبلغ، والتقابل معه بشارع التسعين لإعطائه له.

تم ضبطهما، والتحفظ على المبالغ المالية بإجمالي 24 ألف و600 جنيه، وفلاشه تحتوي لواقعة الرشوة مقدمة من الضابط.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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