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غلق 9 منشآت غير مرخصة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

غلق 9 منشآت غير مرخصة بالجيزة

01:03 م الإثنين 10 يوليو 2017

غلق 9 منشآت غير مرخصة بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:
قررت محافظة الجيزة غلق 9 منشأت مخالفة تدار بدون ترخيص وتمارس أنشطة صناعية وطبية وغذائية وسياحية.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المنشات تضم 4 كافتريات ومطاعم غير سياحية تمارس النشاط السياحي، نظرًا لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة نشاطها.

وأشار الدالي، في بيان للمحافظة، إلى أنه تم غلق منشأة  لتصنيع البلاستيك تدار بدون ترخيص، وأخرى لتصنيع وتعبئة اللحوم والدواجن وذلك لضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم غلق مخبز لقيامة بتجميع واستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء.

وتابع المحافظ، أنه تم غلق صيدلية لممارستها النشاط بدون وجود مدير صيدلي، مضيفًا: "المنشأت التي تقرر غلقها تقع في نطاق أحياء الهرم والدقي والوراق ومركز ومدينة البدرشين، وذلك من خلال المرور الدائم على المحلات".

وأشار الدالي، إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمدن المختصة بتنفيذ القرار وقطع المرافق عن المنشآت ومتابعة المرور عليها لضمان عدم إعادة فتحها من قبل أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدالي، استمرار الحملات التي تقوم بها المحافظة تجاه المنشآت المخالفة للقوانين.

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