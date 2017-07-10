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البحرية المصرية والفرنسية تنفذان فعاليات التدريب المشترك "كليوباترا 2017"

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مصراوي Masrawy

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان فعاليات التدريب المشترك "كليوباترا 2017"

12:49 م الإثنين 10 يوليو 2017

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 كتب- مصطفى المنشاوي:

تنفذ وحدات من القوات البحرية لمصر وفرنسا، أنشطة وفعاليات التدريب البحري المشترك "كليوباترا - 2017"، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين المتوسط والاحمر.

يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية منها حاملتي المروحيات من طراز "مسترال" المصرية والفرنسية وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز "اف 16" المصرية.

ويشمل التدريب قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مشتركة، وتنفيذ تفتيش للسفن المشتبه بها، وتمارين المواصلات الإشارية واستقبال وإقلاع طائرات الهلكوبتر من أسطح الوحدات،  والتدريب علي تأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، بجانب أعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات على الساحل باستخدام وسائط الإبرار الخاصة بالمسترال.

يأتى التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، اللتان تربطهما أواصر عميقة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات، حيث يهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المنفذه وتأكيد قدرتها علي إدارة مهام مشتركة بالتعاون مع القوات الصديقة وفقا لأحدث النظم وأساليب القتال البحري الحديثة، بما يعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي المهام تحت مختلف الظروف.

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