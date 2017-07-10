جبالي المراغي: حسم علاوة القطاع الخاص غدًا

التحرير

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قال النائب جبالى المراغي، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حسم علاوة العاملين بالقطاع الخاص ستتم غدًا الثلاثاء فى وجود أطراف الاتفاقية الثلاثة وهى اتحاد العمال والحكومة ورجال الأعمال.

وأضاف المراغي، فى تصريح لـ"التحرير" أن مقترح رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب المهندس محمد السويدي، بصرف علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه، تعد مبادرة من أصحاب الأعمال للعاملين بالقطاع الخاص، وبعيدة عن علاوة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذه المبادرة نابعة من احساس الجميع بالمسئولية الاجتماعية.

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وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يوجد حالة من التفاؤل بالموافقة على العلاوة المقررة للقطاع الخاص، لأن أصحاب الأعمال يشعرون بمعاناة العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الاجتماع المقبل سيحسم العلاوة بشكل مرضى للعاملين.