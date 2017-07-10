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رئيس برلمان الوافدين: الطيب يتابع إجراءات التحقيق مع طلاب «الإيغور»

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رئيس برلمان الوافدين: الطيب يتابع إجراءات التحقيق مع طلاب «الإيغور» رئيس برلمان الوافدين: الطيب يتابع إجراءات التحقيق مع طلاب «الإيغور»

التحرير

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قال أدم يونس ، رئيس برلمان الوافدين بالأزهر، إن عدد الطلاب التركستان "الإيغور"، الذين تم إلقاء القبض عليهم، 20 طالبًا فقط وأن من بين الطلاب المقبوض عليهم، اثنين تم فصلهما من الدراسة بالأزهر، مؤكدا أنه تم الإفراج عن ثمانية طلاب، بعد التأكد من سلامة موقفهم بشكل عام من قبل الأجهزة الأمنية.

 وأكد أدم ل"التحرير" ، أن الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، يتابع بنفسه بشكل يومى ، مع بعض الأجهزة الأمنية المعنية بالواقعة، مسالة الإفراج عن باقى الطلاب وفقا للاجراءات القانونية السليمة.

وأوضح يونس ، أن كل من لم يتم إدانته والتأكد من سلامة أوراقه القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإقامة سيتم الإفراج عنه ، مشددا على أن برلمان الوافدين برئاسته ، يعكف على متابعة الواقعة ، مع الإمام الأكبر، حيث سبق وأن التقى به بالامس ، لمتابعة اجراءات التحقيق مع باقى الطلاب المحتجزين. 

وكانت أنباء ترددت عن اعتقال الأجهزة الأمنية 500 طالب تركستاني يدرسون بالأزهر، ما قوبل بنفي من الأزهر، في بيان رسمي.

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إقليم تركستان الشرقية في الصين، ذو أغلبية مسلمة، ويطالب بالاستقلال، ويشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام (2009)، في عاصمة الإقليم "أورومجي"، قتل فيها نحو (200) شخص، وذلك حسب الأرقام الرسمية.

ومنذ ذلك التاريخ تنتشر القوات المسلحة الصينية في المنطقة، التي ارتفعت فيها حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية، و"الإيغور" التركية، على الأخص في مدن "أورومجي"، و"كاشغر"، و"ختن"، و"طورفان"، اللاتي يشكل فيها الأتراك غالبية السكان.

 

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التحرير

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