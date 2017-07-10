رئيس هيئة قضايا الدولة: سأسعى لتحقيق العدالة الناجزة

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أقامت محافظة أسوان، اليوم الإثنين، حفلا لتكريم المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ابن المحافظة، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة.

حضر الحفل التكريم محافظ أسوان، مجدي حجازي، المستشار جمال سالم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، المستشار تهامي سيد، رئيس فرع الهيئة بأسوان، وعدد من القيادات البرلمانية والسياسية والشعبية.

أعرب محافظ أسوان عن سعادته البالغة وفخره بتكليف المستشار حسين عبده بالمنصب، الذي جاء تكريما لجهوده المتميزة، وإتقانه لعمله وتاريخه المشرف على مدار مسيرته المهنية، التي تقلد فيها العديد من المناصب.

وأكد المحافظ أن أسلوب وقواعد وأسس اختيار القيادات حاليا في مصرتثبت أن وطننا يتغير إلى الأفضل، حيث يتم ضخ دماء جديدة مشهود لها بالكفاءة، بمنتهى الشفافية والدقة والوضوح، ما يؤكد معه على الثقافة الجديدة للإدارة المصرية في إحداث تطور ملحوظ في معدلات الأداء على كافة المستويات.

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من جانبه، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر للقيادة السياسية على اختياره لهذا المنصب، مضيفا: "المنصب بمثابة أمانة ورسالة، وسأسعى بمشاركة قامات وشيوخ القانون العاملين معي على تحقيق العدالة الناجزة وكل الخير لمصر".

وفي ختام الحفل أهدى محافظ أسوان، درع المحافظة، للمستشار حسين عبده، تقديرا لدوره البارز في خدمة الوطن.

يذكر بأن رئيس هيئة قضايا الدولة ولد بقرية أبريم، التابعة لمركز نصر النوبة، في عام 1949، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1972، وتدرج في العديد من المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة، بدأها بوظيفة مندوب مساعد في عام 1973 وصولا إلى رئيس فرع الهيئة بأسوان، ورئيسا لقطاع جنوب الصعيد، الذي يضم محافظات أسوان، الأقصر، قنا والبحر الأحمر، وفي عام 2016 تم إلحاقه بعضوية المجلس الأعلى للهيئة، وهي أرقى وأرفع المناصب بها حتى وصل حاليا لرئاسة هيئة قضايا الدولة.







