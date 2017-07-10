العبادي يتعهد من الموصل بالتعامل مع "جميع العراقيين دون تمييز"

الموصل/القاهرة - (د ب أ):

تعهد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، خلال استقباله بمقر قيادة عمليات نينوى صباح اليوم الاثنين وفدا من المسيحيين من سكان الموصل، بالتعامل مع "جميع العراقيين دون تمييز".

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه، قال العبادي: "طموحنا هو أن يعود جميع النازحين وأبناء الأديان والقوميات والمذاهب، ومنهم الإخوة المسيحيون بشكل خاص، إلى بيوتهم في الموصل، والرد الطبيعي على داعش هو أن نتعايش معا".

وشدد على أن "تنوعنا فخر لنا، ويجب الحفاظ عليه وإفشال مخطط داعش الذي أراد صبغ العراقيين بلون واحد".

وأضاف: "واجبنا هو حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم بغض النظر عن انتمائهم، وفي عنقي كمسؤول التعامل مع جميع العراقيين دون تمييز"، داعيا الجميع إلى "الحفاظ على النصر الذي تحقق بشجاعة قواتنا البطلة وبتضحياتها".

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العبادي أمضى ليلته في قيادة العمليات في الموصل لمتابعة سير المعارك في المناطق المتبقية من الموصل القديمة.

وأضافت أن "لدى العبادي جولات تفقدية اليوم في المدينة، وقد يعلن النصر اليوم إن انتهت القوات العراقية من تحرير ما تبقى من مناطق الموصل القديمة".

وتفقد العبادي أمس مناطق متفرقة من الساحل الأيمن والأيسر من المدينة، كما التقى القيادات الأمنية والعسكرية.