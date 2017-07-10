متحدث صيني: قضية شياوبو"شأن داخلي"

بكين - (د ب أ):

بعد يوم من تصريح خبراء أجانب بأنه يمكن نقل الناشط الصيني الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو بصورة آمنة لتلقى العلاج في الخارج، مازالت تصر الصين على عدم السماح لشياوبو بمغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن قضية ليو "شأن داخلي".

وأضاف " الصين دولة قانون، والجميع متساوون أمام القانون"، موضحا "نأمل أن تحترم الدول ذات الصلة، السيادة القضائية للصين، ولا تستغل قضية فردية للتدخل في الشؤون الداخلية الصينية".

ويتلقى ليو، الكاتب والناشط، العلاج لإصابة بمرض السرطان، بعد الإفراج عنه لأسباب صحية، في مستشفى بشمال الصين. وقد صدر حكم بسجنه 11 عاما عام 2009 لاتهامه بتقويض سلطة الدولة، ولايزال يخضع للمراقبة الصارمة في المستشفى.

وتطالب حكومات ومنظمات أجنبية بالإضافة إلى أنصار ليو في الصين منذ أسابيع، بكين بالسماح للناشط وزوجته بالسفر لتلقى العلاج في الخارج. وقد رفضت الحكومة الصينية طلب الزوجين بالسفر للخارج، ولكن الأسبوع الماضي دعت طبيبين أجنبيين لفحصه.

وقال الطبيبان الأمريكي والألماني أمس الأحد إنه يمكن نقل ليو بصورة آمنة لتلقى العلاج في الخارج، ويتناقض تقييمهما مع ما ذكره المستشفى نقلا عن خبير صيني من أن"عملية النقل غير آمنة بالنسبة للمريض".

وكان ليو قد شارك في كتابة وثيقة وقعها 300 مفكر عام 2008، تدعو الى دولة صينية حرة وديمقراطية ودستورية.

وقد حصل ليو على جائزة نوبل للسلام عام 2010 على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان في الصين.