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تركيا تعتقل 42 أكاديميا في جامعتين

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مصراوي Masrawy

تركيا تعتقل 42 أكاديميا في جامعتين

12:44 م الإثنين 10 يوليو 2017

تركيا تعتقل 42 أكاديميا في جامعتين

اسطنبول - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الاثنين 42 شخصا في جامعتين، بينهم أكاديمي معروف بانتقاده للحكومة.

وذكرت وكالة دوجان للأنباء أن السلطات التركية وجهت اتهامات للاكاديميين بأنهم على صلة بالحركة الإسلامية التي يترأسها رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العام الماضي. ويعيش جولن في الولايات المتحدة الأمريكية، وينفى هذه التهم.

ويعد المعارض كوراي كاليسكان، أحد الأكاديميين بجامعة بوغازيتشي الذين تم اعتقالهم. ويعتبر كوراي شخصية ليبرالية، وليس له صله بالحركة الإسلامية. ويقول منتقدو حملة القمع في تركيا إنها تستهدف مجموعة كبيرة من معارضي الحكومة.

ويذكر أنه تم اعتقال نحو 50 ألف شخص للاشتباه في صلتهم بجولن. كما تم فصل أكثر من 120 ألف موظف حكومي وعضو بالجيش من عملهم.

ووصلت الى اسطنبول أمس الأحد "مسيرةالعدالة" بمشاركة مئات الالاف المطالبين بإنهاء حالة الطوارئ، التي تتيح للحكومة الحكم بمراسيم والقيام بعمليات تطهير واسعة في أجهزة الدولة.

وقطعت المسيرة مسافة 450 كيلومترا انطلاقا من العاصمة أنقرة يوم 15 يونيو.

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مصراوي Masrawy

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