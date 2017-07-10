رجيم لإنقاص الوزن في 3 أيام على طريقة "سالي فؤاد"

كتبت ـ أسماء حمدي:

يعاني كثير من المصريين من الوزن الزائد، حيث يؤثر على طريقة حياتهم وآداء المهام اليومية، بالإضافة إلى تعدد وصفات الريجيم وإنقاص الوزن والتي قد لا تؤتي النتائج المرجوة. ولإنقاص الوزن هذا الصيف، يمكنك تجربة ريجيم "سالي فؤاد" لمدة 3 أيام. وأشارات "سالي" في برنامجها "حلو وحادق"، إلى أنه يُشترط لاتباع الريجيم ألا يعاني الشخص من أي أمراض صحية، حتى لا يُصاب بأي ضرر.

الإفطار:

يفضل شرب كوب من الماء الدافئ علي الريق مع ملعقة صغيرة من العسل، وإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح أو عصرة ليمون.

ا أو 2 بيضة مسلوقة

قطعة جبن قريش أو فيتا لايت "مقاس ربع كف"

خيار

مشروبات:

قبل أو بعد الإفطار قهوة باللبن

الغداء:

علبة تونة مصفاة من "الزيت"

سلطة خضراء"جرجير و خس و خيار وفجل"

مشروبات:

شاي عليه عصرة ليمون بعد نصف ساعة من الغداء.

العشاء:

علبة زبادي لايت مع إضافة عصرة ليمون أو 6 نقاط فيتامين "سي".

وقد أشارت "سالي" إلى ضرورة تناول الماء على مدار اليوم، أي كوب ماء كل ساعة مما يعادل لتر ونص في اليوم، ويفضل إضافة عصرة ليمون أو نقاط فيتامين "سي".