ضبط تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات بالإكراه بمدينة نصر

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة قائدي السيارات تحت تهديد الأسلحة بمنطقة مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من " محمد. ع، 23 سنة، سائق " (مصاب بجرح سطحي بالرقبة وأخر باليد اليمنى)، بأنه حال سيره بالسيارة ملكة، بشارع عباس العقاد، استوقفه شخصان مجهولان (أدلى بأوصافهما التقريبية) وطلبا توصيلهما لمنطقة مساكن الشروق، وعقب وصولهما بالقرب من عمارات الفردوس، قاما بتهديده بسلاح ابيض "مطواة"، وحال مقاومتهما قاما بشل حركته وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على مبلغ مالي 300 جنية وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال ما أدلي به المجني عليه من أوصاف أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما كلا من " كريم. ع، 23 سنة، عاطل، " محمد. إ، 25 سنة، عاطل ".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبحوزة الثاني سلاح أبيض "مطواة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه بمسكن الأول وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وبعرض الهاتف المحمول على المجني عليه تعرف عليه واتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين الحوادث المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة قائدي السيارات الأجرة كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء واعترفا بارتكاب حادث سرقة هاتف محمول كرها عن قائد السيارة رقم ى ف هـ 392 ماركة هيونداي فيرنا " تاكسي ".

تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تولت النيابة العامة التحقيق