القبض على شخصين بتهمة سرقة هواتف المواطنين لجمع ثمن الهيروين بالأميرية

كتب- فتحي سليمان:

ألقى ضباط مباحث الأميرية، اليوم الاثنين، القبض على بلطجيين يسرقان هواتف المواطنين بأسلوب الخطف، اثناء سيرهم في الشارع، للصرف على المخدرات.

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات لرئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، ضد شخصان يستقلان دراجة بخارية، ويسرقان الهواتف المحمولة، وخاصة هواتف السيدات، وارتكبوا سرقة 7 من قاطنات منطقة الأميرية، ثم يلوذان بالهرب.

أكدت معلومات المباحث، أن المتهمان هم: (محمد.ف.ن 18 سنة) عاطل، و(يوسف.ا.ح 26 سنة)، عاطل، أنهما كونَّا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة بخارية.

ألقى رجال الأمن القبض عليهما اثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة " وكمية من مسحوق الهيروين ومطواة قرن غزال.

اعترفا أمام رجال المباحث بسرقة الهواتف المحمولة من مواطنة تدعى جيهان طبيبة ومقيمة الزيتون، وسرقة أبانوب فني صيانة، والمواطنة فيروز ربه منزل وآخرين، وأقرا بحيازتهما المادة المخدرة بقصد التعاطي وأنهما من مدمني الهيروين لذلك لجأوا للسرقة لجمع أموال "الكيف".

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.