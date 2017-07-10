وزير البيئة يعلن ظهور القرش الحوتي "بهلول" في البحر الأحمر

كتبت- مادي غيث:

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن رصد الوزارة للقرش الحوتي المعروف محلياً باسم "بهلول"، في مياه البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذا الوقت من كل عام هو موعد ظهوره الطبيعي، وهو ما يؤكد أن نوعية المياه بالبحر الأحمر ملائمة لهذه الكائنات، حيث سبق وأن ظهر العام الماضي في نفس التوقيت.

وقال الوزير إن القرش الحوتي يعد من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء، المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد، مضيفا: "القرش الحوتي مسالم جدا ويلقبه الصيادون ببهلول".

وأضاف فهمي، أن الوزارة تفاعلت بصورة سريعة مع ظاهرة قناديل البحر وبشكل عملي ﻹجراءات مستندة إلى تحليل علمي وليست عشوائية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة البيئة اليوم الإثنين لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط بحضور الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، والدكتور طارق تمراز من جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سالم ومحمد العيسوى من قطاع حماية الطبيعة، والدكتور جاد القاضي من معهد علوم البحار.

وقال فهمي إنه يتم التعاون حاليا ومستقبليا مع دول البحر المتوسط لمعرفة أسباب انتشار القناديل، وأن التعامل يتم مع هذه الظاهرة داخليا وإقليمياً.

وتتناول الندوة عرضا للجهود التي تمت على المستوى الوطني من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وآراء المختصين حول بعض الأسئلة الشائعة عن ظاهرة القناديل والأسباب التي أدت لحدوثها والأنواع المتواجدة بالساحل الشمالي الشرقي والغربي، والأضرار التي يمكن أن تسببها والإجراءات التنفيذية لمواجهة الظاهرة وتحديد مهام الجهات المختلفة والحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة والنظرة المستقبلية ﻹدارتها.

وكانت وزارة البيئة شكلت مجموعة عمل علمية متخصصة في مجال علوم البحار، لبحث ودراسة ظاهرة انتشار قناديل البحر بساحل البحر المتوسط وأسبابها وكيفية التعامل معها. ووفق بيان صادر عن الوزارة، باشرت مجموعة العمل مهامها بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، وجهاز شؤون البيئة وفرعه بالإسكندرية، والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية، وتبين أن النوع المتسبب في هذه الظاهرة هو نوع "Rhoplema nomadic"، وهو من الأنواع المسجلة في البحر المتوسط منذ عقود. ​