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الأمطار الغزيرة تغلق محطات مترو في باريس لفترة وجيزة

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مصراوي Masrawy

الأمطار الغزيرة تغلق محطات مترو في باريس لفترة وجيزة

12:07 م الإثنين 10 يوليو 2017

الأمطار الغزيرة تغلق محطات مترو في باريس لفترة وجيزة

سياح وفرنسيون يهربون من الأمطار الغزيرة في ساحة تر

 

باريس (أ ف ب)

أغلقت إدارة مترو الأنفاق في باريس لفترة وجيزة عدة محطات مترو جراء فيضانات تسببت بها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية ليل الاحد، كما أعلن مسؤولون الاثنين.

وأعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس "را تي بي" أن عاصفة عنيفة ضربت باريس في وقت متأخر الأحد استمرت ساعتين وأدت الى إغلاق 15 محطة قطارات انفاق جراء الفيضانات.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها صباح الإثنين بعد إعادة فتح محطات المترو.

واستؤنف هطول الأمطار في وقت مبكر صباح الإثنين ووضعت مصلحة الارصاد الجوية الفرنسية 12 دائرة بينها تلك الواقعة ضمن منطقة باريس الكبرى، في درجة "انذار برتقالي" اي تحذير من الأمطار الغزيرة والعواصف.

وقالت فرقة إطفاء باريس أنها تلقت خلال الليل 1700 اتصال طوارئ وتدخلت في 87 حالة معظمها كان لفتح أقبية غمرتها المياه.

وأعلنت مصلحة الارصاد الجوية الفرنسية ان نسبة تراكم المتساقطات في باريس بلغت 49 ملمترا خلال ساعة واحد مساء الأحد وهو رقم قياسي يوازي معدل أمطار لثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو في العاصمة الفرنسية.

وقالت ان نسبة المتساقطات القياسية السابقة في باريس تعود الى 2 يوليو 1995 حيث بلغت 47 ملمترا.

في المحصلة، بلغت نسبة الأمطار في العاصمة الفرنسية مساء الأحد 68 ملمترا، حسب أرقام المحطة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر موظفي محطات القطار والمياه تغمر أرجلهم، وسلالم تحولت إلى شلالات وسقوف ترشح منها مياه الامطار.

 

هذا المحتوى من

AFP

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