فيديو.. التموين: «خلّصنا على السوق السودا»

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قال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزارة التموين، إن 6 أيام تفصل المواطنين عن تحديث البطاقات التموينية، مناشدًا الجميع بالإسراع من التحديث قبل انتهاء المدة الزمنية.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "التحديث عن طريق الموقع الإلكتروني أو استمارة في مكتب التموين"، مؤكدًا أن هذه الخدمات دون مقابل وغير مدفوعة الأجر للمستهلك.

تابع رمضان: "باب التحديث كان مفتوح من حوالي 100 يوم وينتظر 6 أيام لحين الانتهاء"، مشيرًا إلى أن الدولة متعهدة بالإبقاء على أسعار السلع دون زيادة، وتتحمل كافة المصاريف الزائدة بعد زيادة الأسعار وأي طوارئ تحدث خلال الفترة المقبلة.. الوزارة استطاعت القضاء على السوق السوداء، والمواطن لديه 50 جنيه للحصول على 20 سلعة تموينية يختار من بينها، لدينا توجيه وزارة من وزير التموين بتوفير السكر والزيت بكميات كبيرة للمواطنين بنسبة 200% عن المعهود".

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أشار المستشار الإعلامي لوزارة التموين - إلى أنه تم رفع جوال الدقيق من 120 جنية الي 180 جنية بعد تحريك أسعار الوقود، موضحًا أن تكلفة انتاج الخبز المدعم تتجاوز 10 مليارات جنية سنويا وأنهم ملتزمون بتوفير السكر والزيت والأرز للمواطنين في مكاتب التموين.