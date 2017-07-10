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«الإسكان»: طرح 6 آلاف وحدة سكنية بـ«دار مصر» في العبور

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«الإسكان»: طرح 6 آلاف وحدة سكنية بـ«دار مصر» في العبور «الإسكان»: طرح 6 آلاف وحدة سكنية بـ«دار مصر» في العبور

التحرير

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مدرسة للمتفوقين وأخرى لذوى الاحتياجات الخاصة وثالثة يابانية وطرح مدرسة "النيلقريبا

قال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري طرح وتنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع "دار " للاسكان المتوسط، بمدينة العبور، فى مراحله الثلاث، موزعة كالتالي: 2136 وحدة (89 عمارة) بالمرحلة الأولى، و3024 وحدة (126عمارة) بالمرحلة الثانية، و816 وحدة (34 عمارة) بالمرحلة الثالثة، وهى التى ستطرح للحجز قريبا.

وأضاف مدبولي: قام جهاز مدينة العبور بطرح تنفيذ 3120 وحدة (130 عمارة) ضمن محور الإسكان المتميز الجديد "سكن مصر"، سيتم الإعلان عن بدء حجزها خلال أيام، كما يقوم الجهاز بتنفيذ 26448 وحدة (1102 عمارة) بالإسكان الاجتماعي.

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وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه على صعيد قطاع الطرق، يجري تطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسية والأحياء القديمة بالمدينة، موضحاً أن الجهاز يقوم بطرح تطوير المحور الغربي وذلك لخدمة المنطقة الصناعية بالمدينة وتذليل المشكلات التي تواجه الاستثمار في نقل البضائع، إضافة إلى استكمال تطوير الأحياء القديمة وتنسيق موقع وجزر مختلف الأحياء.

وأردف عمران، وفي قطاع الخدمات، يجري الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بحي الشباب، ومدرستين تجريبيتين بالحي الرابع ومركز المدينة، ومكتبة ثقافية بالحي الأول، ومركزين طبيين بالحي الثاني، ومركز طبي بالحي العائلي، ووحدة إسعاف بالمنطقة الصناعية، ومدرستين للتعليم الأساسي، و10 أسواق تجارية، ومركزين طبيين، وحضانتين بالإسكان الاجتماعي.

وتابع: "كما يجري تنفيذ موقف سيارات أجرة، وموقف الاتوبيس الإقليمي، وسوق اليوم الواحد، ومنفذ بيع منتجات المصانع، وقسم شرطة بالحي التاسع، ومركز شباب بالحي الثالث، بجانب تنفيذ مدرسة للمتفوقين، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتُعد المدرسة الأولي من نوعها علي مستوي المدن الجديدة، ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومدرسة علي النموذج الياباني، ويجري الإعداد لطرح مدرسة ضمن مدارس النيل".

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