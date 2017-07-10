الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء، وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، والصغرى 26 والإسكندرية 31 والصغرى 25 ومطروح 30 والصغرى 24 درجة.