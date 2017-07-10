أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39

Google+ Print
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء، وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شاهد أيضا

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، والصغرى 26  والإسكندرية 31 والصغرى 25 ومطروح 30 والصغرى 24 درجة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية