«أحمد خيرى» متحدثًا إعلاميًا لوزارة التربية والتعليم

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قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، الاستعانة بالإعلامى أحمد خيرى، للعمل متحدثًا إعلاميًا للوزارة.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، إنه قرر الاستعانة بخيرى للعمل متحدثًا إعلاميًا للوزارة، وذلك ضمن إجراءات تشكيل فريقه الذى سيعمل معه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تتم الاستعانة بعناصر شابة من الفريق الرئاسى للعمل معه ضمن فريق العمل داخل الوزارة، نهاية شهر يوليو الجارى.

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يذكر أن الإعلامى أحمد خيرى، الذى جرى تعيينه متحدثًا إعلاميًا لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، هو مذيع ومقدم برنامج «حال بلدنا»، المذاع على راديو 9090.