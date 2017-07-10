أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"قوات سورية الديمقراطية" تنفي تعرض قواتها لقصف من طائرات التحالف الدولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"قوات سورية الديمقراطية" تنفي تعرض قواتها لقصف من طائرات التحالف الدولي

11:04 ص الإثنين 10 يوليه 2017

دمشق - (د ب أ):

نفت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) اليوم الاثنين تعرضها لقصف من طائرات التحالف الدولي في ريف الرقة شمال شرق سورية.

وقالت القوات، التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون فيه، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه :"كل الأخبار أو الشائعات التي تتحدث عن تعرض قوات سورية الديمقراطية لقصف طيران أمريكي عن طريق الخطأ في الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة، هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

واعتبر البيان أنه "تم تحريرها (هذه الأخبار) في دائرة الحرب الخاصة التركية لرفع معنويات مرتزقة داعش، والتأثير على حملة غضب الفرات، وتأخير تحرير المدينة لأطول فترة زمنية".

وكانت تقارير تركية نشرت خبراً صباح اليوم مفاده أن طائرات التحالف الدولي قصفت بالخطأ مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي، ما أدى الى مقتل 40 مسلحاً من عناصر الوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني.

تجدر الإشارة إلى أن قسد تواصل بدعم من التحالف الدولي عمليات تحرير مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الهدنة السورية: مساع أمريكية لكبح إيران.. وأمل في تسوية نهائية

    الهدنة السورية: مساع أمريكية لكبح إيران.. وأمل في تسوية نهائية

    أخبار
  • الحرب السورية: عودة جديدة إلى جنيف وسط آمال ضئيلة

    الحرب السورية: عودة جديدة إلى جنيف وسط آمال ضئيلة

    أخبار
  • مقتل 7 مسلحين في قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

    مقتل 7 مسلحين في قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

    أخبار
  • الاتحاد الأوروبي يحث على توسيع نطاق الهدنة في سوريا

    الاتحاد الأوروبي يحث على توسيع نطاق الهدنة في سوريا

    أخبار

إعلان

110828790b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا