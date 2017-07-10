"قوات سورية الديمقراطية" تنفي تعرض قواتها لقصف من طائرات التحالف الدولي

دمشق - (د ب أ):

نفت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) اليوم الاثنين تعرضها لقصف من طائرات التحالف الدولي في ريف الرقة شمال شرق سورية.

وقالت القوات، التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون فيه، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه :"كل الأخبار أو الشائعات التي تتحدث عن تعرض قوات سورية الديمقراطية لقصف طيران أمريكي عن طريق الخطأ في الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة، هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

واعتبر البيان أنه "تم تحريرها (هذه الأخبار) في دائرة الحرب الخاصة التركية لرفع معنويات مرتزقة داعش، والتأثير على حملة غضب الفرات، وتأخير تحرير المدينة لأطول فترة زمنية".

وكانت تقارير تركية نشرت خبراً صباح اليوم مفاده أن طائرات التحالف الدولي قصفت بالخطأ مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي، ما أدى الى مقتل 40 مسلحاً من عناصر الوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني.

تجدر الإشارة إلى أن قسد تواصل بدعم من التحالف الدولي عمليات تحرير مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش.