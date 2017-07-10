"شكري" يشارك في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في كوت ديفوار

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الإثنين، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى أكرا فى طريقه إلى كوت ديفوار لرئاسة وفد مصر فى فعاليات الدورة الـ 44 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى والتى تبدأ خلال الساعات القادمة.

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مشاركة شكري فى الاجتماعات تكتسب أهمية كبيرة فى ظل المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية، لاسيما مع استمرار الوضع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وتزايد التهديدات والتحديات، فضلًا عن محاولات البعض سواء من خارج أو داخل العالم الإسلامي تقويض استقرار الأمة بحثًا عن مصالح ضيقة.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيناقش عدد من الموضوعات الهامة على رأسها الأزمات الإقليمية فى المنطقة، ودور المنظمة فى مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، والذى لا يجب أن يقتصر على مواجهة مرتكبي الهجمات الإرهابية فقط، بل يتعين أن يمتد لمن يقدم لهم يد المساعدة تمويلًا أو تسليحًا أو إيواء.

ومن المقرر أن يجرى شكري مباحثات على هامش الإجتماعات مع عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية، لمناقشة قضية مكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على الدول الداعمة أو الراعية له.​