دفاعه عن «الهوت شورت» وبكاؤه على تاريخه الفني.. 5 مواقف مثيرة في حياة «الجندي»

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فاجىء الفنان "محمود الجندي" مؤخرًا، جمهوره والوسط الفني بإعلانه قرار اعتزال الفن، موضحًا أن السبب في ذلك عدم تقديره كفنان له تاريخ طويل، خاصة بعد الأزمة التي تعرض لها في مسلسل "رمضان كريم" حيث حذف اسمه من التتر، وأكد "الجندي" أنه لن يتراجع عن قرار الاعتزال إطلاقًا.

"التحرير-لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 5 مواقف مثيرة في حياة الفنان المعتزل محمود الجندي.

بكاؤه على تاريخه الفني

لعل ذلك على رأس الأسباب التي دفعت الفنان محمود الجندي إلى اتخاذ قراره باعتزال الفن نهائيا، فحينما سألته الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عن سر غياب الضحكة عن وجهه، أجاب بأن أحد تلك الأسباب هو تجاهل الوسط الفني لتاريخه، وربط قيمة الفنان بالأجر وليس القيمة الفنية، موضحًا أنه لا يحبذ الشكوى أمام الناس عن الأمور التي تؤرقه، ولعل ذلك وراء حالة الشجن التي تتملكه حتى الآن.



اعتزال التمثيل وارتداء الجلباب

لم تكن تلك المرة الأولى التي يعلن فيها الفنان الكبير اعتزاله للتمثيل، حيث سبق وأن اتخذ ذلك القرار بعد وفاة زوجته حرقًا في شقته، وارتدى الجلباب، والذي بسببه تعرض إلى الكثير من المضايقات، مثل منعه من دخول التليفزيون والنادي، لكنه ظل متمسكًا بذلك الزي، إلا أن الداعية الإسلامي اليمني الحبيب علي الجفري أثناه عن قرار اعتزال الفن، بقوله: "إذا كنت ابتعدت عن التمثيل لأنه مش متوافق مع دينك يبقى إنت كده بتؤذي كل زمايلك اللي بيشتغلوا في المهنة دلوقتي، وبتقول إنهم كلهم ماشيين غلط"، ناصحًا إياه بالعودة إلى التمثيل حتى يكون قدوة لزملائه، ويقدم الأدوار التي تنفع الناس في حياتهم، وهنا بدأ تدريجيًّا يتخلى عن زي الجلباب ويعود إلى التمثيل في إطار أدوار معينة.



إلحاده

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بعد نجاحه في السينما واكتسابه قدرًا لا بأس به من الشهرة، بدأ الغرور يتملكه وشعر بأن تلك النجاحات التي حققها إنما هي بمجهوده وليس لأي شيء آخر، خاصة وأن الدولة لم تعوضه عن سنوات عمره التي قضاها بالجيش، على حد تعبيره، وهنا عرف "الإلحاد" طريقه إلى محمود الجندي في فترة سماها "فترة الغليان والغرور الفكري"، التي امتلأت في أثنائها مكتبته بكتب أصحاب الفكر الإلحادي، وأصبح جليسًا لها في معظم الأوقات، ولكن التغيرات المفاجئة التي طرأت على حياته، بوفاة أقرب أصدقائه الفنان مصطفى متولي، ثم احتراق منزله ورحيل زوجته كانت دافعًا ليراجع نفسه ويعود إلى صوابه مرة أخرى.

دعم الشيعة

في يونيو 2015، زار الفنان محمود الجندي ميليشيات "الحشد الشعبي" في العراق برفقة الفنانة حنان شوقي، وهو التصرف الذي أثار حفيظة كثيرين بدعوى دعمه للتشيّع، ليوضح خلال حواره في برنامج "100 سؤال"، مع راغدة شلهوب، أنه توجه إلى هناك للتبرع للجنود ومساعدة الشعب العراقي، نافيًا حصوله على أي مبلغ مالي.

دفاعه عن الهوت شورت

دافع عن الفنانة الشابة سارة سلامة بعد ارتدائه لـ"هوت شورت" في مسلسل "ابن حلال"، الذي عُرض في رمضان 2014، مؤكدًا أنها ارتدته في سياق درامي يوضح طبيعة الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها الشخصية، ولافتًا إلى أن العري بغير ضرورة درامية لا يجوز، على حد تصريحاته الإعلامية.