بين الزواج السري و«المصلحة».. 3 نساء في حياة «دبلوماسي» أغواه حب الفن

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عرفه الجمهور ممثلًا في أفلام نادية الجندي، التي زلزلت دور العرض السينمائي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولم يكن يعلم الكثيرون حينها أن ذلك الرجل صاحب الأدوار صغيرة المساحة هو صانع "نجمة الجماهير"، نادية الجندي، التي كانت تباع تذاكر أفلامها في "السوق السوداء" بأضعاف ثمنها الحقيقي، واستمر ذلك النجاح في 22 فيلمًا صنعت نجومية نادية الجندي، وثروة زوجها الدبلوماسي السابق، والمنتج الذي أغواه حب الفن، محمد مختار، المولود في 10 يوليو 1948.



"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 3 زوجات في حياة المنتج محمد مختار، صاحب الـ69 عامًا.

نادية الجندي

البداية كانت في ملعب "إسكواش"، حيث التقت الفنانة نادية الجندي، الدبلوماسي -آنذاك- محمد مختار، فأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية"، لكاتبها إسماعيل ولي الدين، وبالفعل تم إنتاج الرواية في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم، وذلك بعد معالجتها دراميا من حيث السيناريو والحوار، وعُرض الفيلم في عام 1980، فحقق نجاحًا ساحقًا واستمر عرضه لمدة عام كامل، وفق ما أوضحت نادية الجندي في لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة".

توطدت العلاقة بينهما، فأنتج لها ثاني أفلامهما "وكالة البلح"، عام 1982، وازداد النجاح الجماهيري لنادية الجندي، كما تدفقت أموال الإيرادات على المنتج حديث العهد، محمد مختار، وامتدت التعاون الفني إلى شراكة حياتية، إذ تم الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات، بعد وفاة الفنان عماد حمدي، الزوج الأول للفنانة نادية الجندي.

استمر الزواج لمدة 20 عامًا، دون إنجاب، وخلال تلك الفترة لمع نجم نادية الجندي في سماء التمثيل، كما لمع نجم محمد مختار في سماء الإنتاج، حتى بعدما وقع الطلاق بينهما، لم ينفرط عقد التعاون الفني بينهما، وأنتج لها 6 أفلام سينمائية أخرى، ليكتمل عدد الأفلام 22 فيلمًا، وتستمر الصداقة بينهما، والتي كانت سببًا في طلاق "مختار" من زوجته الثانية.

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رانيا يوسف

كانت الزيجة الثانية من نصيب الفنانة رانيا يوسف، التي أثمرت عن إنجاب ابنتين هما "ياسمين ونانسي"، إلا أن الانفصال وقع بعد 12 عامًا، في عام 2015، لنشوب الخلافات بينهما، إذ أوضحت "رانيا" في لقاء تليفزيوني لها أن طليقها كان شحيح الإنفاق على ابنتيه.

وبيّنت "يوسف" في لقائها التليفزيوني مع برنامج "مصارحة حارة"، دور الفنانة نادية الجندي في طلاقها من المنتج محمد مختار، إذ قالت: "هي كانت دايمًا بتهدي النفوس بينا، واكتشفت إن المسؤولين عن الصفحة بتاعتها على فيسبوك هما اللي بينزلوا عني أخبار وحشة"، وتابعت: "أنا لم أتزوج محمد مختار عشان خاطر ينتج لي، بالعكس ده أنا شهرتي زادت بعدما انفصلنا.. إنما يمكن مدام نادية كانت محتاجة حد ينتج لها أفلام عشان تثبت موهبتها"، مضيفة أن لقب "نجمة الجماهير" شأنه شأن أي لقب يُطلق على أي فنان ويظل محتفظا به، قائلة: "ناس كيتر بيتقال عنها ألقاب يعني".

رنا الهواري

تزوج "مختار" للمرة الثالثة سرا من الفنانة الشابة "رنا الهواري"، التي قدمها للجمهور لأول مرة في مسلسل "أسرار"، وتصغره بـ28 عامًا، وأنجب منها أول أبنائه الذكور "عمر".

وأوضح أنه اتفق مع "رنا" على الاحتفاظ بخصوصية هذه الزيجة التي قامت على قصة حب جمعتهما، لافتا في نفس الوقت إلى أنه سبق أن تزوج الفنانة رانيا يوسف، وكان الفارق بينهما 16 عاما، وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك أي أزمة في مسألة السن.