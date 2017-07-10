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خاص| نتيجة الثانوية العامة على مكتب وزير التعليم غداً

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مصراوي Masrawy

خاص| نتيجة الثانوية العامة على مكتب وزير التعليم غداً

11:27 ص الإثنين 10 يوليو 2017

خاص| نتيجة الثانوية العامة على مكتب وزير التعليم غداً

كتبت - ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة الثانوية ستكون على مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مساء الغد الثلاثاء، ليعتمدها ويقرر موعد إعلانها.

وأكد حجازي في تصريح خاص لمصراوي، أن جميع الكنترولات انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات: "الكنترولات قغلت خلاص".

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أن النتيجة مُعدة في صورتها النهائية، بعد تحديد أسماء الأوائل، والانتهاء من الحالات المحالة للشؤزن القانونية، لتعرض على الوزير مساء الغد.

وأوضح رئيس الامتحانات، سبب تصريحات الوزارة بشأن إعلان النتيجة في 20 يوليو، أو الأسبوع المقبل قائلًا : "دي كانت استراتيجية النتيجة خلصت خلاص".

ومن المتوقع عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من الوزير صباح الأربعاء المقبل، أو الخميس على أقصى تقدير.

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