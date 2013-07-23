إطلاق حملة بالوادي الجديد لدعم الجيش واستكمال أهداف 30 يونيو

كتب : شرف غريب منذ 30 دقيقة

أعلنت القوى الثورية بالوادي الجديد تدشين حملة "دعم"، والتي تؤيد وتدعم القوات المسلحة المصرية والتي تنص على دعم الجيش لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، ووضع دستور تتوافق عليه كل فئات الشعب المصري، وتأكيدًا للمجتمع الدولي على أن 30 يونيو ثورة وليست انقلابًا عسكريًا ومساندة الرئيس عدلي منصور لتحقيق أهداف الثورة، وتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وكافة المتسببين في الأعمال الإرهابية.

أكد مدحت ميلاد، أحد منسقي الحملة بالمحافظة، أن الحركة وطنية ويشارك فيها جميع أطياف الشعب للوقوف خلف الجيش المصري وتأييدهم لتحقيق مطالب الثورة، ومكافحة الإرهاب في مصر.*