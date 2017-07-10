أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بمسيرة أئمة أوروبا ضد الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بمسيرة أئمة أوروبا ضد الإرهاب

11:20 ص الإثنين 10 يوليو 2017

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بمسيرة أئمة أوروبا ضد الإرهاب

كتب - محمود مصطفى:

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بمسيرة أئمة المساجد في أوروبا ضد الإرهاب؛ حيث أطلق أئمة من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا "مسيرة المسلمين ضد الإرهاب".

وأوضح المرصد في بيان له اليوم الاثنين، أن المسيرة دشنها نحو ثلاثين إمامًا، بدأت في الثامن من شهر يوليو الجاري انطلاقًا من شارع شانزليزيه الشهير في باريس "رمز الوحدة الوطنية" في فرنسا، حيث تعيش أكبر مجموعة مسلمة في أوروبا، وتبلغ نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص، ويذكر أن هذا الشارع شهد مقتل أحد رجال الشرطة الفرنسية علي أيدى أحد إرهابيِّ داعش.

وقال المرصد إن مسيرة الأئمة دعت الى عدم ربط المسلمين بجرائم تُرتكب باسم الإسلام، وهي الرسالة التي يحرص الائمة على التركيز عليها في لقاءاتهم مع القيادات الدينية والسياسية والمجتمعية في المحطات التي ستتوقف بها المسيرة وهي مدن ضربها الإرهاب.

ودعا المرصد إلى استثمار هذه المبادرة في التأكيد على أن المسلمين جزء أصيل من المجتمع الأوروبي، وأنهم يقفون في الخط الأول للدفاع عنه ضد الإرهاب، مساهمين في استقراره ورخائه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصر تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب

    تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب

    أخبار
  • هولندا تؤكد مساندتها لمصر في معركتها ضد الإرهاب

    هولندا تؤكد مساندتها لمصر في معركتها ضد الإرهاب

    أخبار
  • مرصد الإفتاء يقترح استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرُّف الفكري

    مرصد الإفتاء يقترح استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرُّف الفكري

    أخبار
  • صحف الأحد تبرز تصريحات الرئيس حول مواجهة الإجرام الذي يستهدف مصر

    صحف الأحد تبرز تصريحات الرئيس حول مواجهة الإجرام الذي يستهدف مصر

    أخبار

إعلان

876d2b9e6d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات