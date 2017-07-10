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بالصور.. كسر ماسورة مياه يتسبب في زحام مروري بطريق الأوتوستراد

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بالصور.. كسر ماسورة مياه يتسبب في زحام مروري بطريق الأوتوستراد بالصور.. كسر ماسورة مياه يتسبب في زحام مروري بطريق الأوتوستراد

مصراوي Masrawy

بالصور.. كسر ماسورة مياه يتسبب في زحام مروري بطريق الأوتوستراد

11:17 ص الإثنين 10 يوليو 2017

كتب- فتحي سليمان:

ظهرت كثافات مرورية أمام بطريق محور الأوتوستراد، اليوم الأحد، بسبب كسر في ماسورة مياه، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاهين للقادم من المجزر الآلي وصولاً إلى المقطم.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا، من غرفة النجدة بوجود تسرب مياه بطريق الأوتوستراد، وظهور كثافات مرورية.

وعلى الفور، انتقل رجال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، وتم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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مصراوي Masrawy

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