"الإسكان" تطرح 6الاف وحدة جديدة ب "دار مصر" بالعبور

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة الإسكان، طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدينة العبور، في مراحله الثلاث، موزعة كالتالي: 2136 وحدة (89 عمارة) بالمرحلة الأولى، و3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية، و816 وحدة (34 عمارة) بالمرحلة الثالثة، وهي التي ستطرح للحجز قريبًا.

وصرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور طرح تنفيذ 3120 وحدة(130 عمارة) ضمن محور الإسكان المتميز الجديد "سكن مصر"، سيتم الإعلان عن بدء حجزها خلال أيام، كما يقوم الجهاز بتنفيذ 26448 وحدة (1102 عمارة) بالإسكان الاجتماعي.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه في قطاع الطرق، يجري تطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسية والأحياء القديمة بالمدينة، حيث يجري تطوير مدخل المدينة بالمحور الرئيسي وذلك لتخفيف الحركة ومعدل السريان وحل مشكلة الاختناق عند مدخل المدينة، وإنشاء نفقين لحل مشكلة التقاطعات والتكدس المروري عندها، بإجمالي تكلفة 80 مليون جنيه.

كما أعلن عمران أن جهاز المدينة طوّر خط 10 ليكون محوراً موازياً للمحور الرئيسي يربط بين طرق مصر الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة بلبيس، بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجهاز يقوم بطرح تطوير المحور الغربي وذلك لخدمة المنطقة الصناعية بالمدينة وتذليل المشكلات التي تواجه الاستثمار من قبل نقل البضائع، إضافة إلى استكمال تطوير الأحياء القديمة وتنسيق موقع وجزر مختلف الأحياء.

وأضاف عمران، أنه في قطاع الخدمات، يجري الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بحي الشباب، ومدرستين تجريبيتين بالحي الرابع ومركز المدينة، ومكتبة ثقافية بالحي الأول، ومركزين طبيين بالحي الثاني، ومركز طبي بالحي العائلي، ووحدة إسعاف بالمنطقة الصناعية، ومدرستين للتعليم الأساسي، و10 أسواق تجارية، ومركزين طبيين، وحضانتين بالإسكان الاجتماعي.

كما يجري تنفيذ موقف سيارات أجرة، وموقف الاتوبيس الإقليمي، وسوق اليوم الواحد، ومنفذ بيع منتجات المصانع، وقسم شرطة بالحي التاسع، ومركز شباب بالحي الثالث، بجانب تنفيذ مدرسة للمتفوقين، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتُعد المدرسة الأولي من نوعها علي مستوي المدن الجديدة، ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومدرسة علي النموذج الياباني، ويجري الإعداد لطرح مدرسة ضمن مدارس النيل، بحسب عمران.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه فى إطار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، قامت حملة مشكلة من إدارة الأمن والمخالفات بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بتنفيذ 65 قرار غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لقطع أراضٍ ومحال ووحدات سكنية لمخالفة النشاط والرخصة وشروط البناء، ورفع100 حالة إشغال للطرق العامة، وإزالة وصلة كهرباء عشوائية وتم تحرير محاضر بالأمر بمعرفة شرطة المرافق، وتنفيذ 25 قرار إزالة لقطع أراضٍ ومحال ووحدات سكنية لمخالفة النشاط والرخصة وشروط البناء، بجانب 15 قرار سحب لوحدات ومحال، وتحرير 20محضر تعدٍ علي أملاك الدولة.