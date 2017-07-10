فيديو| اللاوندي: مصر ملتزمة بحل القضية الفلسطينية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن مصر ملتزمة بالسعي لحل القضية الفلسطينية والتعبير عنها باسم شعبها.

أضاف اللاوندي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "مصر تدرك جيدا أن (حماس) ليست كتلة صماء، فهناك أطراف مع مصر وأخرى ضدها وثالثة متحفظة"، مؤكدا أنه لا يحق لأحد فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني، الذي يدرك جيدا التعبير عن طموحاته وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: "بعض الدول تهدف للقضاء على تبني مصر للقضية الفلسطينية، وهي نفسها من سعت لإفشال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)"، موضحا أن مصر تستعد لأشياء كثيرة وقدمت الكثير من أجل فلسطين، آخرها شهداء رفح الذين قدمتهم مصر فداء لمحاربة الإرهاب.