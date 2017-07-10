أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| اللاوندي: مصر ملتزمة بحل القضية الفلسطينية

Google+ Print
فيديو| اللاوندي: مصر ملتزمة بحل القضية الفلسطينية فيديو| اللاوندي: مصر ملتزمة بحل القضية الفلسطينية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن  ملتزمة بالسعي لحل القضية الفلسطينية والتعبير عنها باسم شعبها.

أضاف اللاوندي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "مصر تدرك جيدا أن (حماس) ليست كتلة صماء، فهناك أطراف مع مصر وأخرى ضدها وثالثة متحفظة"، مؤكدا أنه لا يحق لأحد فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني، الذي يدرك جيدا التعبير عن طموحاته وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: "بعض الدول تهدف للقضاء على تبني مصر للقضية الفلسطينية، وهي نفسها من سعت لإفشال لقاء الرئيس عبد الفتاح ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)"، موضحا أن مصر تستعد لأشياء كثيرة وقدمت الكثير من أجل فلسطين، آخرها شهداء رفح الذين قدمتهم مصر فداء لمحاربة الإرهاب.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية