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وصول وسفر 3721 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 3721 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

10:41 ص الإثنين 10 يوليو 2017

وصول وسفر 3721 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - أشرف سويلم:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم الاثنين، لاستقبال ثلاث سفن هي: عمان والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 453 راكبًا و52 شاحنة و58 سيارة، كما تغادر السفينتان مسرة والنوى إكسبريس وعلى متنهما 461 راكبًا و57 شاحنة و20 سيارة.

بينما شهد الميناء، أمس الأحد، استقبال العبّارة القاهرة وعلى متنها 379 راكبًا و49 سيارة و1 شاحنة، وغادرت أربع سفن وهي: عمان والقاهرة والحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 1267 راكب و117 شاحنة و57 سيارة.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة استقبال اليخت الأمريكى هنيدا وعلى متنه 4 فرد طاقم قادم من ميناء بورسعيد، فيما شهد الميناء، بالأمس استقبال العبارة لابسبس وعلى متنها 44 راكبًا من جنسيات مختلفة ومغادرة العبارة لابسبس، وعلى متنها 47 راكبًا من جنسيات مختلفة من وإلى ميناء شرم الشيخ.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 220 راكبًا و14 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 287 راكبًا و2 تريلا و23 سيارة وغادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 559 راكبًا و3 سيارات و2 باص جيت.

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