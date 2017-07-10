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بالأسماء.. إصابة 7 أطفال باشتباه في تسمم بعد تطعيمهم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 7 أطفال باشتباه في تسمم بعد تطعيمهم بالشرقية

10:34 ص الإثنين 10 يوليو 2017

بالأسماء.. إصابة 7 أطفال باشتباه في تسمم بعد تطعيمهم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

حرر أهالي 7 أطفال رُضع، من قرية "جاويش" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، محضرًا ضد الوحدة الصحية بكفر "جبران"، بعد إصابة أبنائهم باشتباه في حالات تسمم؛ نتيجة تناولهم التطعيم بالوحدة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي، كلًا من: "محمد إسلام السيد" و"ضحى نبيل محمد" و"ريم نبيل جمعة" و"منى أحمد علي" و"زينب سعيد محمد" و"حمزة زكي سعيد"، أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنة وسنة ونصف، مُقيمين بكفر "محمد جاويش" مصابين بارتفاع في درجات الحرارة، واشتباه في حالات تسمم.

وبسؤال أهاليهم، أقروا بإصابتهم إثر تناولهم التطعيم بالوحدة الصحية بكفر "أحمد جبران"، واتهموا الوحدة الصحية بالتسبب في إصابتهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 288 / 31 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017، فيما أفاد مصدر بمديرية الصحة، بأن المؤشرات الأولية تفيد بإصابة الأطفال بنزلة معوية، ولم تتسبب فيها التطعيمات.

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