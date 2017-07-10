الحكومة السورية تهنئ العراق على تحرير الموصل

دمشق - (د ب أ):

هنأت الحكومة السورية اليوم الاثنين الشعب العراقي وحكومته بتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية القول إن "الحكومة السورية تهنئ أبناء شعبنا العراقي وحكومته، بمناسبة الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العراقي والحشد الشعبي العراقي في الموصل على تنظيم داعش الإرهابي.. وهذا الانتصار هو لكل من آمن بأن القضاء على إرهاب داعش، هو انتصار نبيل يستحق الشهادة والتضحية بالغالي والنفيس، في إطار الحرب الكونية على الإرهاب".

وأضاف المصدر أن "سوريا التي آمنت بالتلاحم بين البلدين الشقيقين سوريا والعراق في الحرب المشتركة على الإرهاب، تشعر بالاعتزاز بالتضحيات الكبرى التي قدمها الشعب العراقي جيشا وحشدا شعبيا لتحقيق هذا الانتصار الغالي".

واعتبر أن "انهيار دولة داعش المزعومة في الموصل يأتي مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين، وكل من قام بتمويلهم وتسليحهم وإيوائهم".

وشدد المصدر على أن سوريا "تؤكد أنها ماضية شعبا وجيشا وحكومة بالتعاون مع شعب وحكومة وجيش العراق والحشد الشعبي العراقي للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش...".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس أن "النصر محسوم" وأن "بقايا داعش محاصرين في الأشبار الأخيرة، وأنها مسألة وقت لنعلن لشعبنا الانتصار العظيم" في الموصل.