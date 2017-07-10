فيديو│الكهرباء: ننتظر دخول 8800 ميجا وات نهاية العام الجاري

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قال محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن "المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يتابع خطط الكهرباء متابعة شديدة"، موضحًا أن عام 2018 سيشهد إضافة 8800 ميجا وات للشبكة نهاية العام الجاري.

وأضاف "شاكر" خلال تصريحات لقناة "أون لايف"، اليوم الاثنين، "لدينا مشروعات كبيرة بـ6 مليارات دولار، وهناك 3 تحالفات تشارك في هذه المشاريع صيني وياباني وأمريكاني، ونبحث مع وزير الاقتصاد اليابانى، إنشاء محطات تعمل بالرياح، بقدرة 250 ميجا وات".

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وتابع: "قدراتنا الكهربائية كافية لتغطية استهلاكنا والأحمال الكهربائية بلغت 30 ألف ميجا في وقت الذروة، وذلك جراء موجة الحر التي مرت بالبلاد أَثْنَاء اليومين الماضيين".