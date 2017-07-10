الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 39

العريش 22 34

نخل 20 37

طابا 22 38

الطور 26 35

مرسى علم 28 35

الغردقة 29 38

شرم الشيخ 29 38

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رفح 21 33

كاترين 19 34

سيوة 23 38

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

رأس سدر 26 40

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا 25 37

أسيوط 26 40

سوهاج 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

شلاتين 27 41

حلايب 29 39

الوادى الجديد 27 41

قنا 27 41

نويبع 29 40

السلوم 21 31