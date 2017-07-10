هامبورج تنعم بليلة هادئة عقب أعمال الشغب خلال قمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

نعمت مدينة هامبورج الألمانية أمس الأحد بليلة هادئة عقب أعمال الشغب الكبيرة التي شهدتها خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الاثنين: "كانت ليلة هادئة مثل معظم ليالي الأحد/الاثنين"، موضحا أنه لم يكن هناك مهام خاصة للشرطة في شوارع المدينة خلال ليلة أمس.

تجدر الإشارة إلى أن هامبورج كانت في حالة طوارئ على مدار ثلاثة أيام وليال بسبب أسوأ موجة احتجاجات تشهدها ألمانيا منذ عقود.

وبدأت أعمال الشغب، التي أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، يوم الخميس الماضي مع وصول قادة دول وحكومات مجموعة العشرين، ولم تتوقف إلا عقب مغادرتهم ليلة السبت/الأحد.

وبحسب بيانات الشرطة، تم القبض على 400 شخص للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب.

يذكر أن فعاليات قمة العشرين بدأت يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة يومين.

وبدأت أعمال العنف مساء الخميس الماضي بالمسيرة التي أطلق عليها اسم "مرحبا بكم في الجحيم" وتصاعدت وتيرة العنف فيها مساء الجمعة عندما نهب ملثمون متاجر كبرى ومحال في أعمال شغب وبنوا متاريس وأضرموا النيران في حاويات القمامة وهاجموا مركبات الشرطة.

وتوجه آلاف من سكان هامبورج أمس الأحد حاملين دلاء التنظيف والمقشات إلى حي سانت باولي، ليشرعوا في إزالة الحطام والمخلفات الناجمةعن الاحتجاجات المناوئة للقمة.