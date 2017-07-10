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مرتضى منصور عن «مستقبل الزمالك»: 3 صفقات جديدة ومدرب مصري وعودة نجمان

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مرتضى منصور عن «مستقبل الزمالك»: 3 صفقات جديدة ومدرب مصري وعودة نجمان مرتضى منصور عن «مستقبل الزمالك»: 3 صفقات جديدة ومدرب مصري وعودة نجمان

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن ناديه استقر على عودة الثنائي المعار حازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق، من الاتحاد السكندري، والمقاولون العرب، استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته بحلقة الأحد، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن هناك مفاوضات مع النادي الإسماعيلي لضم ظهير أيمن دون الإفصاح عن اسمه، إلى جانب التفاوض مع نادي المقاصة على انتقال الثنائي حسن الشحات وأحمد داوودا.

وأكد رئيس القلعة البيضاء، أن الزمالك حسم انتقال رزاق سيسيه، وقام بسداد قيمته للأكاديمية التابع لها وتوقيع العقود، مشيرًا إلى أنه سيتم إعارته الموسم المقبل لأحد أندية الدوري.

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وتحدث «منصور»، عن مباراة أهلي طرابلس، مؤكدًا أن أخطاء وتخاذل بعض اللاعبين سبب تراجع الأداء والنتائج، مشددًا أن هناك 10 لاعبين لابد أن يرحلوا عن الفريق.

وكشف أن بقاء البرتغالي اوجوستو إيناسيو، حتى مباريات الفريق ببطولة كأس مصر، من عدمه سيتحدد اليوم الإثنين، وأن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، على رأس المرشحين لخلافته.

وودع الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل 2-2 مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما الأحد، على ملعب برج العرب، بالجولة السادسة من المجموعة الثانية بالبطولة.

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التحرير

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