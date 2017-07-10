طارق يحيى: لاعبو الزمالك تأثروا سلبيا بالجمهور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال طارق يحيى، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، إن لاعبي الزمالك تأثروا سلبيًا بالحضور الجماهيري لمباراة أهلي طرابلس الليبي، مساء أمس الأحد.

وأضاف «يحيى» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «صدى البلد»، أن أداء الزمالك في الفترة الأخيرة به أكثر من علامة استفهام، مشيرًا إلى أن خروج حسام باولو، أضعف هجوم الفريق الأبيض في مواجهة الفريق الليبي، وأن الناحية البدنية للفريق ليست في أفضل حالاتها.

شاهد أيضا

وتابع، «بعض لاعبي القلعة البيضاء افتقدوا لياقة المباريات، ولابد أن يركز الزمالك في الفترة الحالية على بطولة كأس مصر والموسم الجديد».

وودع الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة.