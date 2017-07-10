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عضو الجبلاية: لابد من «وقفة» ضد ما فعله جمهور الزمالك

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عضو الجبلاية: لابد من «وقفة» ضد ما فعله جمهور الزمالك عضو الجبلاية: لابد من «وقفة» ضد ما فعله جمهور الزمالك

التحرير

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قال كرم كردي، عضو اتحاد كرة، إنه لاحظ خلال حضوره لمباراة  وأهلي طرابلس، بملعب «برج العرب»، وجود مشاعر من الغل والهتافات العدائية للجماهير.

وأضاف كردي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «مع شوبير»، على قنا «صدى البلد»: «بعض الجماهير ذهبت إلى المباراة من أجل أمور معينة بعيدة عن كرة القدم، ولابد من وقفة تجاه ما حدث في المباراة».

وعبر بعض أفراد مجموعة «وايت نايتس» التابعة لجمهور الزمالك عن غضبها بعد تعثر فريق الكرة في مباراة أهلي طرابلس وخروجه من دور الـ16، من دوري أبطال إفريقيا.

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وقامت الجماهير بتحطيم مقاعد ملعب برج العرب أثناء خروجهم من الملعب، وناشدت الإذاعة الداخلية للاستاد بعدم إتلاف منشآت الملعب، كما شهدت المباراة إشعال الشماريخ وإلقاء بعضها داخل الملعب.

وودع الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل 2-2 مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بالبطولة.

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التحرير

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