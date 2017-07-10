فيديو| مدحت شلبي عن شغب جماهير الزمالك: «مرتزقة من حثالة البشر»

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هاجم الإعلامي مدحت شلبي، تصرف بعض جماهير نادي الزمالك، التي قامت بتكسير مقاعد ملعب «برج العرب»، عقب مباراة الفريق الأبيض أمام أهلي طرابلس الليبي، قائلًا: «تحت أي مسمى يحصل ده، هو الكرسي ماله، كل دي فلوس هتترمي في الأرض لإنك ما اتربيتش».

وأضاف «شلبي»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة ON sport، «ترمي شمروخ جوة الملعب رغم إن فريقك كسبان ليه، لا يمكن تكونوا مشجعين محبين لنادي الزمالك، إنتوا مرتزقة من حثالة البشر، كنت أتمنى يتقبض عليكم».

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وودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.