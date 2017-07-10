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فيديو| أحمد حسن: تصريحات مرتضى أفقدت إيناسيو واللاعبين ثقتهم بأنفسهم

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فيديو| أحمد حسن: تصريحات مرتضى أفقدت إيناسيو واللاعبين ثقتهم بأنفسهم فيديو| أحمد حسن: تصريحات مرتضى أفقدت إيناسيو واللاعبين ثقتهم بأنفسهم

التحرير

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قال أحمد حسن، قائد الوطني السابق، إن تصريحات ، رئيس نادي ، أفقد البرتغالي وجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، الثقة في نفسه، ووضعه تحت ضغط نفسي كبير قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي.

وأضاف «الصقر»، خلال لقائه بحلقة الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي sports، أن أي لاعب يتأثر بكثرة تغيير المدربين، ويفقد تركيزه بشكل كبير، إلى جانب التشتت التكتيكي الذي يعاني منه بسبب ذلك.

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وودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة.  


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التحرير

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