فيديو| أحمد حسن يوجه رسالة لحسام غالي.. ويشيد بمتعب

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قال أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، إن أزمة حسام غالي، قائد النادي الأهلي، مع حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، ستنتهي، وسيكون للاعب دورًا مهمًا مع الفريق بالفترة المقبلة.

ووجه «الصقر»، خلال لقاءه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي dmc sports، رسالة خاصة للكابيتانو، مطالبًا اللاعب التحلي بالهدوء لأنه قدوة للاعبين الصغار.

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وتحدث، عن عماد متعب، مهاجم القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه قيمة كبيرة داخل النادي، مشيدًا بلقطة هتاف الجماهير له عقب مباراة القطن الكاميروني، خاصة أنه لاعب مهم وأعطى الكثير لناديه.





