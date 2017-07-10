فيديو| المقاولون: مرتضى منصور «بطل».. وماحدث في برج العرب مؤامرة

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علق محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الزمالك وأهلي طرابلس، موجهًا التحية لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تحمله كل هذه الشتائم والمسؤولية ووصفه بالبطل.

وأضاف«عادل»، خلال لقائه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن ما حدث في ملعب «برج العرب» مؤامرة، فبدلًا من تشجيع الفريق رغم تقدمه بهدف، يقوم أفراد غير منتمين لجمهور الزمالك الحقيقي باشعال الشماريخ وسب اللاعبين.

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وطالب، الدولة بالتدخل الحاسم والقوي تطبيق القانون، معلقًا «لو هنفضل كده نلغي الكورة مالهاش لازمة».