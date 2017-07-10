أكاديمي عسكري: العنف القائم ومواجهة الإرهاب مستمر لفترة قادمة

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قال الدكتور ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن العنف سوف يستمر لفترة، والمواجهة مع الإرهاب قائمة ومستمرة، مضيفًا أن رسالة الأزهر الشريف التي يتبناها الآن تدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف شهود، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، الذى يذاع على فضائية «الغد» الإخبارية: «هناك استراتيجة أمنية واقتصادية تنموية كاملة تنفذها الدولة فى سيناء لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه».

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وأوضح أن الإعداد لعملية رفح الأخيرة استمرت لأسابيع متواصلة، مضيفًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف سيناء فى محاولات لإعلان إمارة إسلامية.