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أكاديمي عسكري: العنف القائم ومواجهة الإرهاب مستمر لفترة قادمة

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أكاديمي عسكري: العنف القائم ومواجهة الإرهاب مستمر لفترة قادمة أكاديمي عسكري: العنف القائم ومواجهة الإرهاب مستمر لفترة قادمة

التحرير

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قال الدكتور ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن العنف سوف يستمر لفترة، والمواجهة مع الإرهاب قائمة ومستمرة، مضيفًا أن رسالة الأزهر الشريف التي يتبناها الآن تدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف شهود، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، الذى يذاع على فضائية «الغد» : «هناك استراتيجة أمنية واقتصادية تنموية كاملة تنفذها الدولة فى سيناء لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه».

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وأوضح أن الإعداد لعملية رفح الأخيرة استمرت لأسابيع متواصلة، مضيفًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف سيناء فى محاولات لإعلان إمارة إسلامية.

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التحرير

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