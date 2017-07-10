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وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو.. وانتظروا مشروع قومي جديد

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وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو.. وانتظروا مشروع قومي جديد وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو.. وانتظروا مشروع قومي جديد

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه لا زيادة في تذاكر المترو أو قطارات السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تتحمل فرق ارتفاع أسعار الوقود بعد الزيادة الجديدة.

وأضاف عرفات، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، المذاع على قناة «دي أم سي»، أن الوزارة تسير 850 رحلة يوميا لقطارات السكة الحديد، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطارات السكة الحديد؛ لتقديم خدمة جيدة، وأن خسائر الهيئة بلغت 350 مليون جنيه سنويا.

 وذكر وزير النقل، أن لدى الوزارة خطة لتصنيع جرارات السكك الحديد في مصانع مصرية، لافتًا إلى أنهم يواجهوا مشكلة في السكة الحديد الآن، وهي خروج القطار من القضيب، مؤكدًا أنه سيتم التغلب عليها، موضحًا أنه سيكون هناك مشروع قومي للسكك الحديدية قريبًا بتكلفة 37 مليار جنيه.

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التحرير

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