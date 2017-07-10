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فيديو| حرب: الخوف من الأنسولين سبب مضاعفات «السكر» في مصر

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فيديو| حرب: الخوف من الأنسولين سبب مضاعفات «السكر» في مصر فيديو| حرب: الخوف من الأنسولين سبب مضاعفات «السكر» في مصر

التحرير

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قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر، إنه من الضروري زيادة الوعى حول خطورة مرض السكر، بالإضافة الى نشر ثقافة الفحص الشامل لمرضى السكر، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض في العالم خاصة في ودول الخليج.

وأضاف حرب، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أنه لا يوجد فرق بين الصيف والشتاء والربيع والخريف لمرضى السكر، إذ أنه يجب على المريض في كل فصول العام الالتزام بالعلاج، حيث يتحول الطعام الذي يتناوله إلى كلوكوز،  ثم يأخذ دوائه لخفض نسبة السكر في الجسم.

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وتابع: «الخوف الغير مبرر من الأنسولين، سبب مضاعفات مرض السكر في مصر، فيه حاجة بقت اسمها أنسولين فوبيا».

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التحرير

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