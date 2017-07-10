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جماهير الزمالك تحطم مقاعد مدرجات ستاد برج العرب (صور)

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مصراوي Masrawy

جماهير تحطم مقاعد مدرجات برج العرب (صور)

12:07 ص الإثنين 10 يوليه 2017

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادي الزمالك بعد توديع فريقهم الأول لكرة القدم بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعته مساء اليوم بنظيره "أهلي طرابلس" الليبي، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

وحطم عدد من الجماهير مقاعد مدرجات الدرجة الثالثة في ملعب برج العرب، الذي شهد اللقاء، بينما أشعل آخرون الشماريخ، ورددوا هتافات معادية لرئيس النادي المستشار .

وكانت مناوشات وقعت بين جماهير الزمالك وقوات الأمن عند مدخل مدرجات الدرجة الثالثة يمين، بسبب اعتراض بعض الجماهير على منعهم من دخول المباراة لمشكلة تتعلق بتذاكر الدخول.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجماهير الكثيفة التي حاولت دخول الاستاد بعد دخول أعداد كبيرة قبل انطلاق المباراة. ​

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