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غدًا.. نقابة المهندسين تُطلق حملة "حلمنا مش لوحدنا" بحضور وزير الصحة

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مصراوي Masrawy

غدًا.. نقابة المهندسين تُطلق حملة "حلمنا مش لوحدنا" بحضور وزير الصحة

09:23 م الأحد 09 يوليه 2017

طارق النبراوي نقيب المهندسين

كتبت- هاجر حسني:

يعقد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، غدًا الإثنين، مؤتمراً صحفياً لإطلاق الحملة الإعلانية والإعلامية لمشروع مستشفى المهندسين والذي اختير لها شعار "حلمنا مش لوحدنا.. من كل مهندسي إلى شعب مصر"، وذلك بحضور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان وأعضاء لجنة تنسيق مشروع مستشفى المهندسين "بـدر /46746"، ولفيف من الشخصيات العامة.

وقال بيان النقابة، اليوم الأحد، إنه سيعرض في المؤتمر آخر تفاصيل مشروع المستشفى كما يعرض الدكتور حكيم عفيفي، استشاري المشروع، فيلمًا عن مراحل تنفيذ المشروع والأقسام التخصصية به.

كذلك سيتم توقيع عقد الحملة الإعلامية والإعلانية مع كبرى شركات الدعاية والٌإعلان التي ستتولي التسويق للمشروع.

وأكدت النقابة في بيان "مشروع مستشفى المهندسين، كان حلم مهندسي مصر منذ سنوات طويلة وهاهو بدأ يتحقق بأحدث التصميمات العالمية".

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