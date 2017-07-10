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أمريكا تسمح للخطوط الكويتية بحمل أجهزة الكترونية على متن الرحلات القادمة إليها

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مصراوي Masrawy

أمريكا تسمح للخطوط الكويتية بحمل أجهزة الكترونية على متن الرحلات القادمة إليها

01:19 ص الإثنين 10 يوليه 2017

أمريكا تسمح للخطوط الكويتية بحمل أجهزة الكترونية على متن الرحلات القادمة إليها

صورة ارشيفية لطائرة تعود للخطوط الجوية الكويتية

الكويت - (أ ف ب):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الأحد حصولها على موافقة إدارة أمن النقل الأمريكية من أجل السماح لمسافريها مجدداً بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلاتها المتوجهة من الكويت إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة في بيان أنه "يمكن لجميع المسافرين على متن طائرات (الكويتية) من مطار الكويت الدولي" إلى الولايات المتحدة "حمل أجهزتهم الإلكترونية الشخصية".

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إنّها "حصلت على هذه الموافقة بعد أن قام مسؤولون أمريكيون بمراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة".

في 21 مارس، أعلنت واشنطن حظراً على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب الطائرات التي تُسيّر رحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات في تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.

وفرضت السلطات الأمريكية الحظر بعد أن تلقّت أجهزة الاستخبارات معلومات تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.

غير أنّ السلطات الأمريكية أعلنت في وقت لاحق أنّها رفعت حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلات كلّ من الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية، وشركة "طيران الاتحاد" ومقرها أبوظبي.

هذا المحتوى من

AFP

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