العبادي: النصر محسوم على داعش

الموصل (العراق) - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي مساء اليوم الأحد إن "النصر محسوم على داعش".

وأضاف خلال اجتماع مع قادة الصنوف والتشكيلات في مقر قيادة عمليات نينوى داخل مدينة الموصل إن "النصر محسوم وبقايا داعش محاصرين في الاشبار الأخيرة وإنها مسألة وقت لنعلن لشعبنا الانتصار العظيم وأن ذلك يأتي لاحترامي وتقديري لقواتنا الغيورة التي تواصل عملية التطهير ولاعطائها المزيد من الدعم والعزم لانهاء اكذوبة وخرافة داعش الى الابد والقضاء على اخر ارهابي على ارض الموصل ".

وذكر العبادي" لقد جئنا اليوم لنطلع ميدانيا ونشرف على المعركة التي لم يتبق منها سوى جيب أو جيبين لفلول داعش وليس امامهم مهرب سوى الموت او تسليم انفسهم وبالتالي فإن المعركة محسومة والنصر الكبير باليد، وتم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية قتل عدد كبير من الدواعش".

وتابع "قواتنا تقاتل ببسالة من اجل تحرير المدنيين الذين تتخذهم داعش دروعا بشرية في نحو خمسين إلى مائة بيت والمدنيين المحاصرين يستغلون فرصة تقدم قواتنا للهروب من عصابة داعش".

وأشاد "بالروح العالية لمقاتلينا وبتعاون أبناء الموصل واحتفالهم بالنصر وبعودة الحياة الطبيعية في الجانبين وعودة النشاط التجاري وافتتاح المدارس والمستشفيات".

ودعا العبادي"جميع الموظفين للالتحاق باعمالهم" حيث تجري عمليات "اعادة الاستقرار على قدم وساق بالتوازي مع عمليات التحرير والمرحلة المقبلة ستكون لتعزيز الأمن والجهد المدني في ظل التعاون الكبير للمواطنين مع قواتنا الأمنية".