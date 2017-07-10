العرب اليوم: تحرير الموصل ومواجهات عنيفة فى الرقة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مطالبة قطر بتعويضات وتحرير الموصل، إضافة إلى تجدد الاشتباكات في طرابلس.

1- رئيس الوزراء العراقي يصل إلى "الموصل المحررة"

رئيس الوزراء العراقي في الموصل اليوم (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مدينة الموصل لتهنئة القوات الحكومية بـ"النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية.

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2- تجدد المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش

معارك سوريا الديموقراطية وداعش في الرقة (أ ف ب)

أفاد ناشطون سوريون بتجدد المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في المدينة القديمة بالرقة السورية، قرب السور الأثري وحي باب بغداد.

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3- قطر تُدشّن لجنة للمطالبة بتعويضات من الدول المقاطعة

مؤتمر صحفي للجنة المطالبة بتعويضات بالدوحة اليوم (أ ف ب)

أعلنت قطر تدشين لجنة للمطالبة بتعويضات مما تسميها الدوحة "دول الحصار"، في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت في يونيو الماضي كافة العلاقات معها.

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4- اشتباكات بين جماعات مسلحة شرقي طرابلس

اشتباكات في العاصمة الليبية - أرشيفية (أ ف ب)

تدور اشتباكات مسلحة بين قوات مشتركة من مدينة طرابلس، العاصمة الليبية، وقوات تتبع حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في منطقة القربوللي (50) كيلومتر شرق المدينة.

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5- مباحثات تركية - أمريكية حول سوريا والخليج

وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي اليوم (أ ف ب)

بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، في إسطنبول، الأزمتين السورية والخليجية والحرب على الإرهاب، وفق مصادر رسمية.

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