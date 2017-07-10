مرتضى: أقسم بالله لم نفاوض إيهاب جلال.. ولن نفسخ عقد إيناسيو

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نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، دخول ناديه في مفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائلًا: «أقسم بالله ما حد كلم إيهاب جلال لا تليفونيًا ولا غيره، كله كلام هجص».



وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن إيهاب جلال مدرب محترم وقدير، مشيرًا إلى أنه تحدث معه قبل فترة لخلافة محمد حلمي، وأخبره بأنه ملتزم بعقده مع النادي الفيومي.

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، «وكيل إيهاب جلال، بيلاعب محمد عبد السلام ومصر المقاصة، عشان المدرب يفرض شروطه على ناديه».

وعن مستقبل البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، أكد «منصور»، أنه يتحمل مسؤولية الخروج من بطولة إفريقيا مع اللاعبين، موضحًا أن الزمالك لن يفسخ تعاقده معه